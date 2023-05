Motociclista sofre fratura após invadir sinal vermelho e causar acidente

Uma mulher que conduzia uma Biz ficou ferida com fratura no punho e escoriações, após se envolver em um acidente com um carro Tracker na noite desta quarta-feira (24), no Centro de Rondonópolis-MT.

O condutor do carro seguia na rua Barão Rio Branco e a motociclista surgiu na avenida Cuiabá, invadiu o sinal e causou o acidente.

Com o impacto, ela teve escoriações pelo corpo e sofreu uma fratura no punho.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Regional.

O motorista do carro nada sofreu e permaneceu no local.