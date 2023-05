Motociclista sofre vários ferimentos após perder o controle e bater em parede; fugia da polícia

Um jovem de 19 anos ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional após sofrer queda de moto, momento em que fugia da Polícia Militar (PM). O caso aconteceu nesta segunda-feira (22), em Rondonópolis-MT.

Por volta das 16h20 a PM realizava patrulhamento pelo bairro Residencial Magnólia, os militares avistaram um motoqueiro de aparência forte, usando viseira escura, ele tinha a mesma semelhança de um suspeito que estava praticando roubos na cidade.

Diante dos fatos, foi dado sinais sonoros e luminosos para o motociclista, mas ele recusou a ordem de parada e iniciou fuga.

A guarnição realizou o acompanhamento do motociclista que fez diversas manobras perigosas no trânsito e na rua Sirlei dos Santos, do bairro Maria Tereza ele foi cercado por uma segunda viatura.

Então o suspeito tentou passar pela calçada, perdeu o controle e bateu em uma parede de uma residência em construção.

Foi acionada a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local e socorreu a vítima com vários ferimentos pelo corpo e a encaminhou para o Hospital Regional.