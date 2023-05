Motorista embriagado provoca acidente com morte na BR-163 e é preso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na noite de quarta-feira (10) por dirigir sob efeito de álcool e provocar um acidente com morte na BR-163, em Itaúba-MT.

De acordo com informações da PRF, o motorista estava em um micro-ônibus pela na BR-163 quando acessou a pista no sentido oposto e atingiu um carro de passeio. Com o impacto, o condutor do carro não resistiu e morreu.

O motorista do veículo de transporte de passageiros foi preso em flagrante pela PRF, pois estava embriagado e sem habilitação. No micro-ônibus os policiais encontraram bebidas alcoólicas.

O homem foi encaminhado à Polícia Civil e deve responder por homicídio culposo.