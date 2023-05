Motorista grávida cai de viaduto após acidente

Uma mulher grávida ficou ferida após colidir seu carro e cair do Viaduto do Gasômetro, no Brás, no Centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira (16).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento foi realizado às 09h27.

Uma equipe da corporação foi deslocada para o endereço.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) também acompanha o caso e afirmou que a motorista colidiu contra a grade de proteção do Viaduto do Gasômetro e caiu.

A vítima segue em atendimento médico no local e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.