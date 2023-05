Motorista morre após invadir pista contrária e carro ser atingido por carreta

Uma mulher identificada como Clézia Alves de Souza Lewis, 46 anos, morreu após um acidente envolvendo um carro Gol e uma carreta, no KM-16 da BR-158, em Goiás.

Conforme informações, a vítima estava junto com o filho no carro. O jovem não teve ferimentos. Eles passaram o fim de semana em Barra do Garças e seguiam para São Paulo (SP).

A motorista da carreta disse que seguia para Canarana (MT) quando foi surpreendida pela motorista do carro Gol que invadiu a pista contrária e provocou o acidente. A motorista disse ainda que tentou desviar, saiu da pista, mas acabou batendo na lateral do Gol.

Com a força do impacto o Gol ficou destruído. Clézia morreu ainda no local. O filho permaneceu sem ferimentos e o tempo todo ao lado do corpo da mãe.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, IML e Politec compareceram na ocorrência.