Motorista passa no sinal fechado e causa acidente de forte impacto

Uma mulher precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde após um acidente entre dois veículos, que aconteceu na noite deste domingo (07), na região central de Rondonópolis-MT.

Uma mulher conduzia um veículo Gol e estava parada no semáforo na rua Otávio Pitaluga e quando abriu ela avançou, momento em que o motorista de uma picape Strada surgiu da avenida Rui Barbosa, invadiu o sinal e causou o acidente.

O motorista do veículo Strada disse que o sinal ficou amarelo e pensou que iria dar tempo de atravessar o cruzamento.

Com o impacto da colisão, o veículo Strada bateu no muro de um estacionamento e o Gol ficou com a frente destruída, acionou o airbag e rodou na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe socorreu a mulher que não se feriu, mas estava abalada com a situação.

O motorista da Strada não se feriu e permaneceu no local.