Motorista tenta ‘salvar’ sopa e acaba capotando carro

Uma motorista foi tentar ‘salvar’ a sopa que transportava, quando perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo nesta terça-feira (30), em Tangará da Serra-MT. A mulher, que estava a caminho da escola para buscar a filha, ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem da TV Vale, a motorista estava a uma quadra da escola onde a filha estuda, no bairro San Diego, quando aconteceu o capotamento. A criança viu o acidente e saiu correndo até o encontro da mãe.

O capotamento teria acontecido no momento em que mulher tentou segurar o pote de sopa que estava carregando no bando da frente do carro. Ao se distrair, a motorista perdeu o controle da direção.

O Samu foi acionado e socorreu a mulher. Ela apresentava algumas escoriações pelo corpo e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).