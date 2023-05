Mulher apontada como gerente do tráfico é alvo de Operação da PC em Mato Grosso

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (18), a Operação Circe para combate ao tráfico doméstico de drogas na cidade de Ponte Branca, na região sul de Mato Grosso. Estão em cumprimento quatro ordens judiciais – três de busca e apreensão e uma de prisão preventiva.

A cidade, com população aproximada de 1.600 habitantes, é atendida pela Delegacia da Polícia Civil de Alto Araguaia, e vinha apresentado aumento considerável nas ocorrências de uso e tráfico de entorpecentes.

Diante dos registros e o trabalho de investigação policial, a Polícia Civil apurou que o tráfico na cidade é gerenciado por uma mulher, responsável por receber toda a droga e efetuar a comercialização entre os usuários. A investigada é conhecida no meio policial e tem extenso histórico criminal, inclusive, no estado vizinho de Mato Grosso do Sul.

A operação contou com emprego de 12 policiais civis para o cumprimento dos mandados expedidas pela 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia.

Além do principal alvo da operação, os mandados de busca e apreensão envolvem dois endereços da investigada e de seu pai, local que seria utilizado para armazenar os entorpecentes.

“Sabe-se que o consumo de drogas é porta de entrada para a criminalidade, estando presente em todos os cantos do país e associado a prática de delitos de toda ordem, desde pequenos furtos até crimes hediondos. O combate deve ser constante, de modo a evitar o aumento de novos usuários”, pondera o delegado responsável pela operação, Marcos Paulo Batista de Oliveira.

Deusa Circe

O nome da operação faz alusão à deusa Circe, da mitologia da Grécia antiga, que tinha a habilidade de transformar qualquer objeto em outro.

Durante os tempos antigos ela transformou homens em porcos por meio do uso de drogas.

Na era moderna, ela decidiu transformar suas vítimas em cobaias através do uso de uma poção mágica.

O alvo da operação, que chefiava o tráfico na cidade de Ponte Branca, comercializava drogas de vários tipos transformando os usuários em viciados e incapazes.