Mulher de 26 anos morre em acidente entre moto e carro em Rondonópolis

Uma mulher de 26 anos, identificada como Adriana Oliveira Souza, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido por volta do meio-dia desta segunda-feira ( 15) no bairro Monte Líbano, em Rondonópolis-MT. Ela foi atingida por um carro ao cruzar a via preferencial.

Segundo testemunhas, a motociclista seguia pela avenida General Antônio Tibério quando tentou cruzar a rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, por onde seguia a Saveiro. Com a força da batida, a vítima foi parar a cerca de 30 metros do cruzamento e ela morreu ainda no local.

Polícia Civil e Politec estão no local para dar início às investigações.