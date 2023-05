Mulher é socorrida pelo Samu após acidente na avenida Bandeirantes

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã deste domingo (14) no cruzamento da Francisco Felix com a avenida Bandeirantes. A mulher de 37 anos estava na garupa da moto e foi socorrida pelo Samu com suspeita de fratura na clavícula.

Segundo informações repassadas pelas testemunhas, o condutor do carro descia pela Francisco Felix e estava com o sinal aberto, momento em que, no cruzamento, foi surpreendido pela moto que bateu na lateral do carro.

O condutor da moto teve um corte na cabeça, mas recusou atendimento médico.

No carro estava o motorista e uma criança de 6 anos que não se feriram.

O caso será investigado.