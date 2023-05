Mulher fica ferida após ser atacada por bois durante desfile em Goiás

Uma mulher ficou ferida após ser atacada por um boi em um desfile em Ouro Verde de Goiás, no centro do estado, no último domingo (21). O acidente aconteceu durante a 10° Festa de Carreiros.

Nas imagens, é possível ver a mulher puxando dois bois na frente da comitiva. Em seguida, um dos animais a empurra com os chifre, e ela cai. Ela quase leva um pisão do boi, mas consegue se proteger com as mãos.

Em seguida, os dois bois puxam a comitiva e correm na direção contrária ao trajeto.

As pessoas que estavam no local se assustaram com a possibilidade de serem atingidas pelos animais, mas a organização do evento conseguiu controlá-los. Segundo os organizadores, os bois se assustaram com o barulho da comitiva.

Logo após o acidente, a festa continuou.