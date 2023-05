Mulher grávida é agredida e estuprada; suspeito foi preso

Um homem foi preso por agredir e estuprar a esposa grávida em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta terça-feira (9).

Uma equipe do 5º Baep (Batalhão de Ações Especiais) foi encaminhada à rua Cafelândia, no bairro Vila Engenho Novo, após uma denúncia anônima de agressão e porte de arma de fogo.

No imóvel, os policiais encontraram uma mulher grávida de dois meses, que contou as inúmeras vezes em que apanhou do companheiro. Porém, na noite da segunda-feira (8), o homem forçou relações sexuais e usou uma arma para ameaçar a vítima. A situação é configurada como estupro.

Os agentes localizaram uma arma sem registro, e o agressor foi conduzido à DP. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, no Jardim Tupanci, em Barueri.