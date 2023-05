Mulher mata o marido com soníferos e coloca o cadáver no freezer

Uma mulher foi acusada de dopar seu marido com soníferos no leite e matá-lo na sequência. Depois de tirar a vida do homem, ela colocou o corpo dentro de um freezer. O caso aconteceu em Walepup, no norte da Austrália e a suspeita não negou nenhuma das acusações.

Rebecca Payne, de 43 anos, foi considerada culpada em março deste ano, mas recorreu e pede a redução de pena, alegando que cometeu o assassinato porque sofria abusos físicos e psicológicos dentro de casa.

O caso aconteceu em setembro de 2020, mas os médicos australianos não conseguiram precisar se o homem de 68 anos havia morrido por causa dos soníferos ou se havia sido sufocado depois de ficar preso no freezer.

A criminosa afirmou ao tribunal que seu marido a traia constantemente e que tinha até mesmo levado outra mulher que tinha na época para morar na casa deles. Ele também teria estuprado outras duas meninas.

Os advogados de defesa ainda mostraram que o corpo de Rebecca possui 18 tatuagens com o nome de seu marido em uma demonstração distorcida de comportamento possessivo.