Mulher morre atropelada após ser empurrada pelo namorado na frente de ônibus

Uma mulher, de 44 anos, morreu atropelada por um ônibus após ser empurrada, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta terça-feira (9).

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, Sirlene Sales estava discutindo com o companheiro pela Rua João Santucci, por volta das 14h00, quando foi jogada em direção a via. Um coletivo da empresa SPTrans que transitava na via não conseguiu frear e atingiu a mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao endereço e a morte foi confirmada no local pela corporação. A GCM de Taboão conseguiu deter o suspeito, que foi conduzido à delegacia.

O caso está sendo registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Taboão da Serra, no Jardim Guaciara.

Uma testemunha disse que o casal estava discutindo e posteriormente o homem empurrou a mulher.