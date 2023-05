Mulheres são presas tentando embarcar no aeroporto Marechal Rondon com 20 quilos de droga

Trabalho integrado entre equipes da Polícia Militar e Polícia Federal resultou na prisão em flagrante de duas mulheres por tráfico ilícito de drogas, na manhã desta quarta-feira (31), em Várzea Grande. Com as suspeitas, foram apreendidos 20 quilos de substância análoga a pasta base de cocaína.

A equipe do 4º Batalhão de PM do posto policial do Aeroporto Internacional Marechal Rondon foi acionada por agentes da Polícia Federal para ajudar na abordagem de duas pessoas.

Segundo os agentes, duas mulheres estavam em movimentos suspeitos e foram flagradas pelo raio-x com volumes presos aos seus corpos. Questionadas, as suspeitas confessaram que o material se tratava de entorpecentes.

Com uma das mulheres estava a quantia de nove quilos de drogas amarrados em seu corpo, enquanto com a segunda suspeita estava com o restante dos entorpecentes apreendidos, do mesmo modo. Segundo as criminosas, as drogas teriam como destino a cidade de Salvador, na Bahia.

Diante do flagrante, as duas suspeitas receberam voz de prisão e foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e as demais providências que o caso requer.