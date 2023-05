Mutirão de limpeza retira toneladas de lixo e ajuda a prevenir doenças

A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) em parceria com a igreja Universal do Reino de Deus, realizaram no domingo (30) um mutirão de limpeza no bairro Maria Amélia, com o objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, Zika e Chikungunya.

Mais de 130 voluntários e membros da igreja participaram da ação, que consistiu em remover diversos objetos que poderiam acumular água parada, como garrafas e latas, além de esvaziar pneus e caixas d’água. Ao todo, foram preenchidos 328 sacos de lixo de 200 litros com os resíduos recolhidos durante a iniciativa.

Segundo Wagner Santos, coordenador da UVZ, a ação foi um sucesso e vai servir de exemplo para outros bairros da cidade.

Além de retirar o lixo, a UVZ aproveitou para orientar os moradores sobre a importância da prevenção e do combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo Wagner Santos, é fundamental que a população colabore com a limpeza e eliminação dos criadouros em suas casas e terrenos, evitando assim a proliferação do mosquito.

Segundo o Pastor Junior, da Igreja Universal, foi gratificante ter a oportunidade de colaborar com a Prefeitura e a comunidade. Durante uma visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquanto realizava um trabalho do grupo da saúde, eles constataram que a UPA estava lotada de pessoas com sintomas de dengue. Após buscar informações com o Wagner, ficaram sabendo que há uma epidemia de dengue em andamento e que o trabalho está sendo muito desafiador. Foi então que tiveram a ideia de dedicar parte do seu tempo para ajudar essas pessoas, e assim se colocaram à disposição para colaborar.

Com a iniciativa da UVZ e da igreja Universal, espera-se que outros bairros da cidade sejam beneficiados com mutirões de limpeza semelhantes, contribuindo para um ambiente mais limpo e seguro para todos.