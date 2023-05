Neto é preso suspeito de matar avó e esconder partes do corpo em sacos plásticos

Um barbeiro identificado como Harison Fernando Pinheiro da Silva, de 22 anos, foi preso como principal suspeito de matar a avó, Maria Das Dores de Oliveira, de 64 anos, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, nessa quinta-feira (25). Partes do corpo da vítima foram encontrados em dois sacos plásticos em um matagal na zona rural do município em outubro de 2021.

Na época do caso, familiares da vítima ficaram chocados com o caso e relataram à polícia que a vítima não tinha desavenças com ninguém. Segundo a polícia, Harison morava com a idosa e é natural de Belém-PA. Ele tem uma barbearia na casa onde residia e foi preso na tarde de quinta (25). Contra ele havia um mandado de prisão temporária em aberto.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O barbeiro foi encaminhado à Central de Flagrantes de Parnaíba e teve seu celular apreendido. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil da região.