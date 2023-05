Novo kit da nova parabólica digital é gratuito para famílias cadastradas no CadÚnico, entenda

Em Rondonópolis, pelo menos 22,8 mil famílias podem ter direito ao recebimento do novo kit de forma gratuita. Para isso precisam cumprir dois requisitos: estar inscrito em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e ter a parabólica tradicional instalada e funcionando em casa.

A troca do kit é realizada pela Siga Antenado, sem nenhum custo para as famílias. A entidade é responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, reforça que é importante a população estar atenta a essa possibilidade de troca e realizar o agendamento. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Em Mato Grosso, o agendamento está disponível em 28 municípios: Acorizal, Alto Paraguai, Arenápolis, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Denise, Jangada, Jaciara, Juscimeira, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Pedra Preta, Planalto da Serra, Poconé, Porto Estrela, Rondonópolis, Rondolândia, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, São José do Povo, Santo Afonso, São Pedro da Cipa, Tangará da Serra e Várzea Grande.