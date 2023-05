Os empresários brasileiros andavam preocupados com a taxa de juros no Brasil, mas o presidente Lula resolveu o problema: é só eles aprenderem a investir fora do Brasil. Eu vivi para ver o chefe de uma nação sugerir ao grupo empresarial nacional investir em outros países porque no Brasil não é bom investir.

É claro que não errou na avaliação. Atualmente em 13,75% ao ano, a taxa SELIC (sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia) baliza o custo do dinheiro no país, e está muito caro, diga-se de passagem. Já escrevi sobre o assunto por aqui. Com os juros nos atuais patamares, é muito mais cômodo ao investidor emprestar ao governo que abrir um negócio. Assim, os empregos que seriam gerados pelos investimentos não surgem e os trabalhadores que ocupariam essas vagas continuam a engrossar a fila do desemprego (que amentou em abril desse ano) e consomem menos, esfriando a atividade econômica.

Lula acertou, portanto, no diagnóstico, mas errou na prescrição do tratamento. Não, os empresários brasileiros não devem ir investir na já rica Europa. O remédio amargo, que é a solução para o problema dos juros, está no equilíbrio das contas do governo, hodiernamente estouradas pelo seu governo. O teto de gastos já foi para o pau e o novo arcabouço fiscal ainda é só um projeto enviado ao Congresso.

Passados 4 meses de governo, nenhuma sinalização séria de contenção de gastos públicos existe por parte do presidente. E ele não parece estar mesmo preocupado com isso, já que, nesse mesmo período, gastou nada menos que R$ 12 milhões no cartão corporativo da Presidência da República. Sua senhora, a primeira-dama Janja da Silva, desembarcou em Portugal com uma bolsa que custa mais de R$ 21 mil. Com o salário dele é que não comprou o artigo de luxo. Não é exatamente o pobre que ele quer colocar no Orçamento, né!?

O Comitê de Política Monetária, o COPOM, se reunirá hoje para avaliar a taxa SELIC. Vou cravar aqui novamente: vai permanecer em 13,75% ao ano, se não for majorada. É que, além de não se vislumbrar o fim da gastança do Lula, o FED, o Banco Central americano, vai subir os juros por lá, o que força o aumento dos juros por aqui, a fim de manter os papéis do governo atraentes aos investidores internacionais.

Bem, o remédio para os juros altos, como disse acima, é conhecido. O presidente, porém, prefere acreditar em superstições politiqueiras (sugerindo que o presidente do Branco Central, Campos Neto atue politicamente para prejudicar seu governo) ou em crendices econômicas que nos salve (a de que, se os juros baixarem, as pessoas voltam a comprar, a economia aquece e tudo ficará a mil maravilhas). Não são verdade, infelizmente. Lula tem que equilibrar as contas do seu governo. Senão, o que resta é um desgoverno para nós, brasileiros, que pagamos a conta. Podia começar parando de viajar tanto e começar a administrar o Brasil. Ele foi eleito presidente, não missionário.