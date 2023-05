OAB-MT e UFMT lançam pós-graduação em Direito do Agronegócio em Rondonópolis

Uma parceria firmada entre a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB-MT) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lançou para a cidade de Rondonópolis um curso de pós-graduação em Direito do Agronegócio. As inscrições para os interessados seguem até o dia 26/05, com início da turma em 30 de junho.

A pós-graduação será 100% presencial e de caráter inédito para Rondonópolis e região, mas é importante correr para garantir a inscrição, pois são somente 60 vagas.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp da UFMT no número (65) 65 3615-8547 ou pelo site (clique aqui).