Obra da rotatória na Avenida dos Estudantes chega na reta final

O secretário de Infraestrutura do município Vinícius Amoroso esteve na tarde desta segunda-feira (22) acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados na Avenida do Estudantes que vai dar acesso à Alameda das Rosas, no bairro Colina Verde e também a Rua Dom Pedro II.

Uma das partes mais importantes da obra que já está concluída é a galeria de águas pluviais. Com o período de estiagem, foi possível concluir os berços e instalar as aduelas e assim fazer o aterramento para a via de rolamento. A estrutura da rotatória também já está pronta, faltando apenas preparar o solo, preencher com terra, fazer o paisagismo, além da retirada de alguns postes.

Vinícius Amoroso destacou que o serviço mais pesado já foi concluído e agora estão sendo executado o meio-fio, colocação das defensas e abertura dos acessos. “Está quase tudo pronto. Essa obra vai trazer muito mais fluidez e segurança para quem transita no local e ainda vai desafogar o trânsito na região do Mariela”, comentou.

A expectativa é que nos próximos 15 dias os trabalhos sejam finalizados no local e a equipe de sinalização da Secretaria de Transporte e Trânsito possa fazer a pintura do pavimento e também a colocação das placas de sinalização horizontal.