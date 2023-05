Operação conjunta prende seis integrantes de facção em Mato Grosso

Uma operação coordenada pela Delegacia da Polícia Civil de Peixoto de Azevedo, em conjunto com a Polícia Militar, resultou na prisão de seis membros de uma facção criminosa, sendo quatro deles presos em flagrante e envolvidos diretamente na morte de um adolescente ocorrida na madrugada deste sábado (20).

As forças policiais foram comunicadas sobre o homicídio ocorrido no início da manhã, na Rua do Comércio, em Peixoto de Azevedo, tendo como vítima o menor Luiz Miguel Mendes do Vale Teixeira, de 17 anos.

Nas diligências para esclarecer o crime contra o adolescente foram coletadas imagens de câmeras que mostram toda a ação, sendo que W.S.M. aparece efetuando os disparos de arma de fogo contra o adolescente.

Quatro pessoas foram presas em flagrante pelo homicídio – o executor do crime e outras três que deram apoio à ação criminosa. Entre elas está o suspeito que dirigia o veículo Corolla prata usado no crime e a arma de fogo, que foi apreendida na casa da mãe do criminoso.

De acordo com o delegado Geordan Fontenelle, dois presos, que são irmãos, estavam com mandados de prisão preventiva anteriores, expedidos por um duplo homicídio ocorrido em abril deste ano, que vitimou Eduardo dos Santos Silva e Walakis Orti da Silva.

Outros mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares foram realizados e subsidiarão novas investigações sobre o tráfico de drogas no município.

Uma comerciante da cidade foi presa pelo crime de tráfico drogas durante a operação e é investigada por agir como ‘disciplina’ da facção criminosa.

No total, as equipes policiais cumpriram 14 mandados judiciais, entre prisões e buscas, pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas ocorridos anteriormente.