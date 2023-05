Operação cumpre 10 mandados de buscas contra alvos de investigação de estelionato em MT

Dez mandados de busca e apreensão com alvo em suspeitos da prática de crimes de estelionato são cumpridos, na manhã desta quarta-feira (10.05), na Operação Novo Número, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá.

As ordens judiciais são cumpridas em Cuiabá contra investigados que respondem pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

A operação foi deflagrada com base em investigações da Delegacia de Defraudações (DEIC) de Santa Catariana, que tiveram como foco a apuração de golpe do falso perfil de whatsapp, em que o suspeito se passou por filho da vítima para solicitar a transferência de valores.

Durante as investigações, foi identificado o grupo criminoso envolvido nos golpes, apurando que os investigados entravam em contato com as vítimas, residentes em diversos estados da Federação e se passando por familiares dessas solicitavam transferências de valores.

A primeira fase da operação dá cumprimento a mandados de busca e apreensão com foco na apreensão de elementos que permitam identificar os responsáveis pelo contato com as vítimas, sendo priorizada a chamada primeira camada, que seriam os responsáveis pelas aberturas das contas bancárias para onde eram recebidos os valores transferidos pelas vítimas.

Participaram da Operação Policial 40 policiais civis do Mato Grosso e seis policiais civis de Santa Catarina.