Operação prende 45 motoristas por embriaguez ao volante em Cuiabá e cidades do interior

Ações da Operação Lei Seca realizadas na noite desta sexta-feira (26) e madrugada deste sábado (27.05), em Cuiabá, Cáceres (230 km) e Sorriso (420 km) resultaram na prisão de 45 condutores de veículos por embriaguez ao volante, em 255 testes de alcoolemia realizados. A 2ª edição, deste ano, da operação em Cáceres aconteceu na Avenida Sete de Setembro, bairro Lava-pés. No total, 102 motoristas fizeram o teste de alcoolemia, dos quais apenas quatro apresentaram sinais de embriaguez e acabaram sendo detidos e levados à delegacia local. Nessa ação, que teve início às 22h, 51 veículos foram autuados por apresentar irregularidades, dos quais 28 acabaram sendo removidos, sendo 12 carros e 16 motocicletas. Em Cuiabá, a Operação Lei Seca foi realizada simultaneamente na madrugada deste sábado (27), em duas importantes avenidas: Beira Rio, no bairro Grande Terceiro, e Tenente-coronel Duarte (Prainha), no bairro Porto.

Ambas começaram as 3h e terminaram com o dia amanhecendo, contabilizando 14 prisões de motoristas por dirigirem sob efeito de álcool. No total, 120 condutores fizeram o teste de alcoolemia. Além das prisões, 38 veículos foram autuados por descumprimento de leis do trânsito, entre as quais falta da CNH (Carteira de Habilitação) e do licenciamento obrigatório. Em Sorriso, a Lei Seca da madrugada deste sábado(27), foi a 14ª de 2023. Realizada na Avenida Idemar Riedi, no bairro Industrial, abordou 245 veículos, fez 130 testes de alcoolemia e o resultado foram 27 prisões. E ainda, 66 apreensões de veículos, sendo 48 motocicletas e 18 carros.

As operações mobilizam agentes das forças policiais e de órgãos estaduais e municipais de trânsito. Atuaram equipes do Batalhões de Trânsito e do Policiamento Ordinário da PMMT, das Coordenadoria Executiva de Trânsito, Deletran, Detran, Ciretran, Polícia Penal, Socioeducativo, Guarda Municipal, Semob, Polícia Rodoviária Federal(PRF), e Corpo de Bombeiros.