Oposição recebe apoio de prefeitos mato-grossenses na disputa pela presidência da AMM

O prefeito de Primavera do Leste, Léo Bortolin (MDB), já conquistou o apoio de mais de um terço dos prefeitos do estado para sua candidatura à presidência da Associação Mato-grossense de Municípios (AMM). Durante um encontro realizado em Cuiabá nesta segunda-feira (29), foi anunciado que 56 cidades formalizaram seu respaldo à candidatura de Bortolin, fortalecendo sua posição na disputa pela liderança da associação.

Além dos prefeitos, importantes figuras políticas também manifestaram seu apoio ao gestor. Entre elas, destacam-se a deputada estadual Janaína Riva (MDB), presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ondanir Bortolini, conhecido como Nininho (PSD), Carlos Avallone (PSDB) e o deputado estadual Max Russi (PSB). Também estão entre os apoiadores do prefeito de Primavera do Leste o presidente do MDB Mato Grosso e ex-deputado federal Carlos Bezerra, assim como o deputado federal Juarez Costa, ambos do mesmo partido.

Neurilan Fraga, atual presidente da AMM, que busca seu quinto mandato consecutivo no cargo, será o adversário de Bortolin.

A composição completa da chapa que acompanhará Léo Bortolin ainda não foi definida, mas é esperado que conte com representantes de todas as regiões do estado. Os cargos incluem a presidência, vice-presidências, secretaria-geral, primeiro e segundo secretários, tesouraria-geral, primeiro e segundo tesoureiros, conselho fiscal e suplentes fiscais.

Fundada em 4 de maio de 1983, a AMM tem como missão promover a defesa institucional e a prestação de serviços aos municípios. Pautada pelo apartidarismo e pela administração democrática, a entidade busca estabelecer parcerias para impulsionar o desenvolvimento das cidades associadas. A eleição para a presidência da AMM está prevista para ocorrer até o final deste ano.