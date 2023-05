Os melhores destinos no Brasil para visitar em maio

Maio é um ótimo mês para viajar pelo Brasil, já que muitas regiões oferecem um clima ameno e agradável, além de diversas opções de destinos turísticos. Aqui estão algumas sugestões de lugares para visitar durante esse período:

Gramado, Rio Grande do Sul

Gramado é conhecida por sua arquitetura europeia e pelo charme de suas ruas arborizadas. Em maio, a cidade oferece uma programação especial para o Natal Luz, com luzes e decorações que encantam os visitantes.



Lençóis Maranhenses, Maranhão

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma das paisagens mais bonitas do Brasil, com dunas de areia branca que se estendem até onde a vista alcança. Em maio, as chuvas diminuem e as lagoas começam a se formar, criando um cenário incrível para os turistas.

Bonito, Mato Grosso do Sul

Bonito é um destino imperdível para os amantes de ecoturismo, com suas cachoeiras, rios cristalinos e cavernas. Em maio, as temperaturas são mais amenas e a quantidade de turistas ainda é menor, o que torna a viagem ainda mais agradável.

Ilha Grande, Rio de Janeiro

A Ilha Grande é um paraíso natural a poucas horas de distância do Rio de Janeiro, com praias de águas cristalinas, trilhas e cachoeiras. Em maio, a ilha oferece clima agradável e a tranquilidade ideal para quem busca um descanso em meio à natureza.

Chapada Diamantina, Bahia

A Chapada Diamantina é um dos destinos mais incríveis do Brasil, com suas cachoeiras, grutas, trilhas e formações rochosas. Em maio, as temperaturas são amenas e a quantidade de turistas ainda é menor, o que torna a experiência ainda mais especial.