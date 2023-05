Palmirinha morre, aos 91 anos, em decorrência de problemas renais

Palmira Nery da Silva Onofre, mais conhecida como Palmirinha, morreu neste domingo (7), aos 91 anos, em decorrência de problemas renais crônicos. A informação foi confirmada por meio de uma publicação nas redes sociais da apresentadora.

A culinarista morreu às 11h20 desta manhã. Ela estava internada em um hospital particular, em São Paulo, desde o dia 11 abril para tratar problemas renais crônicos.

“Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava. Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar sua casa, dar educação e uma vida digna com qualidade para suas três filhas, Palmirinha é referência de mulher guerreira que também soube empreender e superar as dificuldades da vida”, diz a publicação compartilhada nas redes sociais.

Palmirinha deixa três filhas, Tânia, Sandra e Nancy, fruto do casamento com Mário Onofre, seis netos e seis bisnetos.

Trajetória

Palmirinha nasceu em 1931, em Bauru, no interior de São Paulo, e começou a cozinhar muito nova, mas foi só em 1994, aos 63 anos, que estreou na televisão. A primeira participação nas telinhas foi no programa de Silvia Poppovic, na Rede Bandeirantes, quando contou sua história em um quadro com o tema “Criei meus filhos sozinha”. Como gentileza pela oportunidade, a cozinheira deu à apresentadora uma cesta com empadinhas e sonhos feitos por ela. Silvia ficou tão tocada com a atitude que divulgou o trabalho e o telefone de Palmirinha.

A divulgação foi um sucesso e, além de novos clientes, a culinarista ganhou outra admiradora: Ana Maria Braga. A então apresentadora do Note Anote, da Record TV, convidou-a para fazer uma participação no programa, e o que era para durar apenas um dia se tornou uma história de quase cinco anos de trabalho.

Depois, Palmirinha passou pela TV Gazeta — como colaboradora de Mulheres e Pra Você e, mais tarde, com programa próprio, o TV Culinária — e pelo Fox Life, com o Programa da Palmirinha. O último trabalho fixo na televisão foi em Chef ao Pé do Ouvido, no canal GNT, em 2019.