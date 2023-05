Parceria entre a Saúde e Educação vai levar vacinas até as escolas da rede municipal

Uma parceria estabelecida entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, vai disponibilizar vacinas contra os vírus da Influenza e Covid-19 nas escolas da rede municipal de educação. Além dos dois imunizantes acima citados, também estarão disponíveis as demais vacinas de atualização da caderneta vacinal.

Segundo o Gerente de Departamento de Saúde da SMS, Paulo Padim, equipes das unidades de saúde mais próximas das escolas, vão até as escolas e creches e farão a vacinação das crianças com idades a partir dos seis (06) anos, e a atualização da carteira vacinal, se houver necessidade.

Os pais e alunos serão devidamente orientados sobre os horários e dias da semana em cada unidade escolar. Todavia, os pais deverão apresentar a carteira de vacina e autorizar a imunização da criança.

Padim ainda ressalta que a vacina bivalente contra a Covid-19 também está a disposição nas unidades de saúde, nos horários normais de funcionamento de segunda a sexta-feira. Para essa imunização estão liberadas, crianças de seis anos acima; servidores da Saúde e Educação; Indígenas e Quilombolas; pessoas de 18 anos acima, e pessoas imunossupressoras de 60 anos acima.

Paulo Padim reforça o pedido para que as pessoas se imunizem e levem as suas crianças para se vacinarem. “É muito importante que as pessoas, principalmente os pais, levem seus filhos para se vacinarem e atualizarem a carteira vacinal. Estamos no outono e logo vai chegar o inverno onde as oscilações de temperatura, contribuem significativamente para o surgimento e agravamento das condições respiratórias principalmente nas crianças e idosos, e a vacina evita que os quadros de saúde se compliquem e até evoluam para uma eventual pneumonia, por exemplo”, explicou.

A propósito, a escola CMEI – Enézio Machado Vieira, localizada no Res. Bispo Pedro Casaldaliga, já iniciou a vacinação dos seus alunos e servidores.

Lembrando, que cada escola, vai comunicar antecipadamente os pais dos alunos sobre a vacinação (influenza e covid), e para os demais públicos alvos, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, nos horários normais de funcionamento.