Paróquia São Domingos Sávio realiza “Churrasco do Padroeiro”; veja como garantir o ingresso

A Paróquia São Domingos Sávio irá promover um almoço para arrecadar lucros. O churrasco do Padroeiro vai acontecer das 11h às 14h, no próximo domingo (07), na rua Cecilia Meirelles Nº 52, no bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis-MT.

O valor arrecadado nessa ação será destinado para suprir as despesas ordinárias anuais da Paróquia: encargos de funcionários, energia, água, telefone, internet, combustível e outras.

O valor do convite individual é R$40,00 e dá direito a um kit churrasco composto de: carne bovina e suína, linguiça, arroz, mandioca, pirão e farofa.

O kit churrasco será servido de forma híbrida e pode ser consumido no local, neste caso levar talheres e pratos com sistema self service ou fazer a retirada pelo sistema drive thru.

Crianças até 7 anos acompanhadas de pai/mãe que forem comer no local (Salão Paroquial), não pagam.

Os convites estão à venda na Secretaria Paroquial, na bancada do Dízimo em dias de celebração, e com paroquianos da equipe de vendas.

Mais informações: 99601-3574 – Secretaria Paroquial.