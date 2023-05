Passagens aéreas caras? Especialistas ensinam como economizar

Recentemente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou que o preço médio das passagens, em 2022, bateu recorde e que, agora em 2023, os valores seguem em patamares mais altos que no ano passado. A pesquisa da Anac revelou ainda que as passagens de pontes aéreas, de trechos entre os aeroportos de Santos Dumont (Rio) e Congonhas (SP), assim como o do trecho inverso, também estão mais caras. Além disso, os valores das passagens para as regiões Norte e Nordeste estão ainda mais salgadas.

Diante disso, a especialista em finanças pessoais, Aline Soaper revela que a pesquisa de preços, a criação de alertas em sites de passagens e o planejamento são essenciais para quem deseja economizar. Já para o educador financeiro em milhas, Rodrigo Góes, a saída para viajar é recorrer aos pontos acumulados em programas de fidelidade.

“O preço das passagens só deve cair se houver uma queda na cotação do dólar ou do combustível. Isso porque, esses são os dois dos principais gastos das companhias aéreas. Então a saída para o consumidor, em primeiro lugar, é a pesquisa de preços. Além disso, colocar aqueles alertas nos sites de passagens aéreas, para receber uma notificação quando a passagem do trecho desejado está em promoção também é uma saída. O planejamento das viagens é fundamental. Não dá pra decidir de última hora, por que com certeza não haverá preços atrativos. E, por fim, recorrer às milhas das companhias aéreas, e aos pontos no cartão de crédito, para convertê-las em passagens ou descontos”, recomenda Aline Soaper.

Segundo o especialista em milhas, Rodrigo Góes, basta ter um cartão de crédito e organização financeira para aderir aos benefícios desse universo dos pontos. De acordo com o especialista, as promoções por meio de pontuações em programas de fidelidade ainda se mostram as mais vantajosas, para aqueles que desejam voar de forma gratuita ou pagando pouco. Sobre o aumento do uso de milhas, Rodrigo Góes explica:

“Com a inflação, tudo tem alteração de preço. Até o salário-mínimo não é o mesmo. Infelizmente está tudo mais caro: a gasolina, a mão de obra, o consumo, entre outros. Com as milhas não é diferente. Elas também sofreram impacto da inflação, como qualquer outro produto. Não dá para comprar as mesmas coisas que você comprava com R$1 mil reais, há cinco anos. Nos dias atuais com o mesmo R$1 mil reais você compra bem menos coisas, mas isso não quer dizer que essa ainda não é uma estratégia favorável e eficiente para quem quer economizar, viajar e até fazer uma renda extra”, acrescenta o especialista em milhas áreas.

Ainda assim, segundo Góes, é possível aproveitar o acúmulo de milhas para conseguir bons descontos. Isso porque as passagens aéreas aumentaram tanto para as compras em dinheiro, quanto nas compras por aquisição com milhas.