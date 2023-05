PC prende fazendeiro que mandou matar engenheiro agrônomo de Mato Grosso

Policiais civis de Primavera do Leste cumpriram neste domingo (21) a prisão de um foragido da Justiça do estado do Amazonas, procurado pela Polícia Civil daquele estado por homicídios ocorridos na cidade de Humaitá.

A equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, com apoio da Delegacia de Sorriso, localizou o foragido, de 60 anos, escondido na residência de um familiar no bairro Castelândia. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de Humaitá, ele será encaminhado à unidade prisional de Primavera do Leste, onde ficará à disposição da Justiça.

O fazendeiro, que tem propriedade em Humaitá, cidade localizada na região sul do Amazonas, foi alvo da Operação Pistolagem, da Polícia Civil do Amazonas, deflagrada em dezembro de 2021 para cumprir ordens judiciais contra envolvidos em crimes de homicídio e extorsão ocorridos no município amazonense.

De acordo com a investigação da Polícia Civil amazonense, o fazendeiro foi apontado como mandante de homicídios ocorridos nos meses de agosto, outubro e novembro, em Humaitá.

Entre as vítimas está um engenheiro agrônomo de Sorriso, em Mato Grosso, Jefferson André Bungenstab, de 37 anos, e outros dois homens. Um dos alvos da operação foi apontado como autor das três mortes e a motivação dos homicídios seria possível desavença que o fazendeiro teria com as vítimas.

O executor das mortes morreu em confronto após disparar contra as equipes policiais durante a primeira fase da operação. Ele estava escondido na cidade de Ariquemes, interior de Rondônia.

Já o mandante das mortes estava foragido desde a deflagração da segunda fase da operação.

O agrônomo de Sorriso, Jefferson Bungenstab, estava trabalhando em Humaitá, prestando serviços em uma propriedade rural na região. Ele desapareceu em 21 de agosto do mesmo ano e seu veículo e materiais de trabalho foram encontrados às margens da BR-319, em uma área de mata.