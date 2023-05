Pedra Preta se prepara para receber 24ª edição da Mika Preta

A Prefeitura de Pedra Preta, em parceria com a Câmara Municipal e Governo de Mato Grosso, promove na próxima semana a 24ª edição da Mika Preta. O carnaval fora de época é o principal de Mato Grosso e um dos maiores do Brasil.

O evento, com entrada gratuita e muita segurança, acontece de 11 a 13 de maio no Centro de Eventos Alexandrina Alves De Freitas.

Para este ano, a organização preparou uma grade de shows que deve atrair milhares de foliões de Mato Grosso e outros estados.

A Mika Preta começa na quinta-feira (11). O evento será aberto com a Santa Missa, celebrada pelo Frei Pedro Renato, na sequência tem show do Padre Alessandro Campos, e logo após Open Farra.

Na sexta-feira (12), a animação começa com Beline Braga, depois é vez do “Gigante” Léo Santana, a banda Alto Astral fecha a noite.

No sábado (13), tem matinê para as crianças, com animadores, depois tem muita música eletrônica com DJ´s, o grupo sensação do Brasil, Barões da Pisadinha sobe ao palco na sequência. O tradicional Temperos Samba fecha a Mika Pedra com muito samba, pagode e axé.

A Mika Preta faz parte das comemorações do 47º aniversário de emancipação política de Pedra Preta, que ainda conta com outros eventos:

06/05 – Abertura do Torneio Master de Futebol

06/05 – 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora

09/05 – Inauguração da piscina da terceira idade

10/05 – Inauguração da Escola Municipal José Maria

11/05 – Inauguração do novo prédio da Secretaria Municipal de Agricultura