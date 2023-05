Pensando em visitar Aruba? Saiba como aproveitar o destino caribenho

As férias de julho estão chegando e, por isso, Aruba resolveu dar uma forcinha àqueles que já estão trabalhando no planejamento. Com estrutura que atende desde os turistas mirins até os mais experientes, a ilha oferece atividades e opções que agradam os mais diferentes gostos.

Praias

A ilha caribenha é conhecida por suas praias de areia branca e águas calmas e cristalinas, o que a torna um destino perfeito para viagens em família. Uma das praias mais famosas é a Eagle Beach, eleita como a melhor praia do Caribe pelo Tripadvisor Travelers’ Choice. Lá é possível fazer atividades aquáticas como snorkeling e mergulho, ou simplesmente aproveitar o dia com uma boa estrutura.

Aventuras ao ar livre

Não é só de praia que vive Aruba, o Parque Nacional Arikok, que ocupa quase 20% da ilha, é um lugar fantástico para explorar. Lá as famílias podem fazer caminhadas, observar pássaros, visitas às cavernas e a piscina natural de Conchi. O local é um verdadeiro oásis escondido entre as rochas vulcânicas.

Muita cultura

Além de belezas naturais, Aruba oferece muitas atividades culturais, como o Farol Califórnia, por exemplo. O icônico monumento localizado no extremo norte da ilha, conta uma das mais belas vistas panorâmicas da ilha. O centro histórico de Oranjestad, capital de Aruba, é outra ótima opção com edifícios de arquitetura colonial holandesa, museus e galerias de arte.

Gastronomia

A culinária de Aruba é uma mistura única de sabores caribenhos, africanos, indianos e europeus. Dentre os destaques estão o Keshi Yena, prato tradicional feito com queijo e recheado com carne. Já o Pastechi é uma massa recheada com carne, frango, queijo ou frutos do mar. A ilha também oferece uma grande variedade de restaurantes e cafés que servem pratos internacionais.