Pernambuco registra terceiro caso de “superfungo” Candida auris

Um terceiro caso do superfungo Candida auris(C.Auris) no Estado foi confirmado nesta terça-feira (23), pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE). O diagnóstico do paciente, um homem de 66 anos, foi feito laboratorialmente e ele segue internado em um hospital da rede particular, no Recife.

Na semana passada, dois homens, de 48 e 77 anos, foram detectados com o superfungo. Ambos estão internados, sendo um para tratamento no Hospital Miguel Arraes, enquanto o outro está no Tricentenário, ambos localizados na Região Metropolitana do Recife, respectivmente em Paulista e Olinda. Seus nomes não foram divulgados.

Mais cedo nesta terça-feira, a SES-PE confirmou que o paciente que se encontra no Hospital Miguel Arraes teria circulado por diversas áreas da unidade de saúde que, por conta disso, precisou ser isolada. Segundo a secretaria, no momento, estão sendo realizadas a busca e a investigação diagnóstica de todas as pessoas que estiveram nos mesmos espaços de internamento com os doentes registrados na última semana.

Em nota, a secretaria também reforçou que segue realizando o monitoramento da Cândida auris no Estado e implementando de forma articulada, com a Central de Regulação de Leitos e a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Anvisa), as ações para controlar e evitar a propagação do fungo.

Também está sendo investigado se os casos são originários das unidades hospitalares ou se a colonização do fungo ocorreu em ambientes extra-hospitalares.

O Candida auris é de difícil diagnóstico e recebeu o nome de superfungo por ser resistente a praticamente todos os medicamentos. Apesar de a espécie sobreviver por meses em superfícies, sua transmissão só se dá pelo contato direto com pessoas infectadas ou com objetos. Ela é considerada uma grave ameaça à saúde global, pois pode causar infecções invasivas, graves e associadas à alta mortalidade, podendo apresentar características de multirresistência e levar à ocorrência de surtos em serviços de saúde.

Segundo a SES-PE, o mecanismo de transmissão da C. auris dentro dos serviços de saúde ainda não é totalmente conhecido. Por isso, é fundamental reforçar as medidas de prevenção e controle, com ênfase na higiene das mãos e limpeza e desinfecção do ambiente e equipamentos.