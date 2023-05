Pescadores encontram corpo boiando no Rio Araguaia

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Araguaia, na manhã desta quarta-feira (31), em Barra do Garças (MT). O homem foi encontrado por pescadores. Esse já é o 2° corpo localizado no Rio somente esta semana. Na segunda-feira (29), um corpo também foi encontrado no local.

Conforme informações da Perícia, o corpo possui requintes de crueldade com vários ferimentos na região da cabeça. Até o momento o caso é tratado como homicídio.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Corpo de Bombeiros foram acionadas e compareceram na ocorrência.