Pesquisa indica que 59% dos consumidores vão presentear as mães

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para as vendas, perde somente para o Natal em volume de negócios. Segundo pesquisa recente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae/MT), 59% dos consumidores pretendem presentear no Dia das Mães, comemorado neste domingo (14.05). Deste total, mais de 20% devem comprar com os pequenos negócios, o que impacta em pelo menos R$ 66 milhões na economia do estado.

Os estudos apontam que os gastos poderão render no total, cerca de R$ 315 milhões para a data comemorativa. A maioria dos entrevistados pretende gastar entre R$ 100 a R$ 199 e mais de 59% deles vão pesquisar preços antes de fazer as compras. Além disso, 34% pretendem pagar em dinheiro para obter descontos, enquanto o restante optou por parcelamentos.

Para Jaqueline Trentino, responsável pela pesquisa idealizada pela Gerência de Inteligência de Mercado do Sebrae/MT, a ideia é subsidiar os pequenos empreendedores e os preparar para alavancar as vendas neste período. “Por meio da pesquisa conseguimos identificar o comportamento dos consumidores e mensurar quais serão os possíveis gastos, os tipos de presentes e assim dar um direcionamento aos micros e pequenos empresários sobre quais caminhos eles devem adotar e os produtos que podem ofertar”, completou.

Dos entrevistados na pesquisa que pretendem presentear este ano, cerca de 66% irão comprar algo para as suas respectivas mães, 16% para as esposas, 11% às avós e 3% algo para si mesmas. A artesã Madeli Simão disse que pretende comprar um presente para a mãe de 83 anos e celebrar a jovialidade e saúde da matriarca. “Eu quero comprar algo especial, talvez uma cesta, ou cosmético, porque ela é vaidosa, mas jamais vou deixar passar em branco, minha mãe esbanja saúde e alegria, temos muito a comemorar”.