Pesquisa mostra que 71% dos brasileiros querem ter uma alimentação mais saudável

De acordo com uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), oito em cada 10 brasileiros se esforçam para ter uma alimentação mais equilibrada. Além disso, mostra que 71% dos entrevistados preferem produtos mais saudáveis, mesmo que sejam caros. No entanto, é preciso procurar um nutricionista para ter melhor direcionamento, já que uma dieta feita por conta própria pode trazer resultados nem sempre dentro do esperado, além de prejudicar o corpo.

Caroline Medeiros, Supervisora na Policlínica do UNASP, responde às principais dúvidas de quem busca uma alimentação mais saudável e nutritiva. Confira:

Acompanhamento profissional é feito só para emagrecer?

O nutricionista pode ajudar qualquer pessoa que deseja ter uma alimentação melhor, mais nutritiva e saudável. Assim, a pessoa vai passar por um processo de reeducação alimentar de acordo com as suas necessidades biológicas. Além disso, é importante buscar orientação e não se aventurar a fazer dietas por conta própria ou seguir modelos da “moda”, já que cada corpo é único e pode necessitar de ajustes de vitaminas e sais minerais, por exemplo.

Como um atleta pode substituir a ingestão de proteína animal por vegetal e continuar ganhando massa muscular?

No mundo das proteínas, quem faz esse papel sendo vegetal são as leguminosas. Ou seja, feijão, soja, lentilha e ervilha. Assim, para quem segue uma alimentação vegetariana e deseja ganhar massa muscular, basta fazer a substituição na quantidade correta dos alimentos citados. Dessa forma, vai garantir um aporte proteico, em conjunto com uma dieta balanceada. Além disso, é importante também entrar com a suplementação, utilizando a versão vegetal do suplemento para quem não consome carne.

Detox funciona?

“Em partes, não existe um alimento que tenha a capacidade de desintoxicar nosso corpo, pois quem faz esse trabalho é o fígado. No entanto, os sucos e as dietas voltados para desintoxicação, acabam tendo menos calorias.” Isso faz com que o órgão responsável não fique sobrecarregado. Assim, o Detox faz com que fiquemos mais leves devido ao ganho de aporte de vitaminas e minerais. A nutricionista explica que é sempre interessante manter o equilíbrio com ingestão de muita fruta, vegetal e verdura, para dar um descanso ao nosso organismo. Não tem uma periodicidade exata de em quanto tempo o Detox pode ser realizado. Entretanto, é indicado caso o sistema imunológico esteja debilitado ou esteja sentindo o corpo mais pesado.