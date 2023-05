Pivetta assume comando do Governo de Mato Grosso por 8 dias

O vice-governador Otaviano Pivetta assume a partir desta sexta-feira (05) o comando do Governo de Mato Grosso até o próximo dia 13 de maio, devido à viagem do governador Mauro Mendes aos Estados Unidos. Esta é a sétima vez que Pivetta assume o cargo, desde a primeira gestão do governador.

A viagem de Mauro Mendes para os Estados Unidos visa buscar parcerias para o avanço da agricultura sustentável e apresentar oportunidades de investimentos para Mato Grosso. Em Nebraska, ele se encontra com o governador daquele Estado, Jim Pillen, e participa da Conferência Global Água para Alimentos de 2023.

Ainda durante a próxima semana, Mauro Mendes fará palestra no evento Lide Brazil Investment Forum, em Nova Iorque. Mauro Mendes irá apresentar os desafios do Brasil para novos investimentos internacionais, com foco nas potencialidades de Mato Grosso.