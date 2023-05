PM apreende maconha e dupla é presa por tráfico de drogas

Dois jovens de 19 e 21 anos foram presos pela Polícia Militar (PM), pelos crimes de direção perigosa e tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (9), no bairro Jardim Brasília e Vila Olinda, em Rondonópolis (MT). A PM apreendeu 7 porções de maconha, balança de precisão e outros materiais.

Conforme informações, a guarnição deparou com o suspeito de 19 anos em uma moto, onde ao visualizar a viatura, o jovem fugiu na tentativa de despistar os policiais. O indivíduo percorreu por várias ruas em alta velocidade e na contramão.

Os policiais conseguiram fazer a abordagem. Durante a revista pessoal foi localizada duas porções de maconha.

O jovem disse que havia acabado de pegar a droga em uma casa na Vila Olinda. Ao ir até o local os policiais depararam com o segundo suspeito. O indivíduo quebrou o aparelho celular ao avistar os policiais e jogou por cima do muro junto com outro objeto.

A PM apreendeu mais entorpecentes, duas balanças de precisão, uma máquina de catões e dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.