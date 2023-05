PM atende ocorrência de maus-tratos a papagaio e encontra 15 quilos de cocaína e munições

Policiais militares do 11º Batalhão apreenderam, na noite desta segunda-feira (08), 15 quilos de substância análoga à cocaína, 69 munições calibre 357, três balanças de precisão e um drone, no bairro Jardim Veneza, em Sinop. Os militares ainda resgataram um papagaio por maus tratos e prenderam uma mulher, de 28 anos, por tráfico de drogas e organização criminosa.

Em rondas pela região, os militares foram informados de que havia um papagaio em situação de maus-tratos, dentro de uma gaiola, pegando sol e chuva constantemente. Inclusive, não havia uma higienização regular no local há muito tempo.

Após as informações do local, os policiais saíram em diligência e se depararam com a proprietária do imóvel. Questionada sobre a denúncia, a suspeita levou a equipe até os fundos da residência para verificar a situação do animal.

Os policiais encontraram o recipiente de água completamente sujo e a comida com odor de prodridão. A mulher relatou que teria a documentação necessária para poder criar o animal e ao abrir a porta para entrar em casa, os policiais identificaram um forte cheiro de entorpecente no imóvel.

Neste momento, a suspeita passou apresentar um certo nervosismo e começou a esconder os entorpecentes que estavam na sala, dentro de uma bolsa. A mulher contou que a droga pertencia a uma organização criminosa e apenas era responsável por guardar os entorpecentes.

Além disso, os policiais encontraram 69 munições calibre 357, três balanças de precisão, um drone e um aparelho celular. A suspeita e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.