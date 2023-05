Polícia alemã recomeça buscas de restos mortais de Madeleine McCann

As autoridades da Alemanha vão recomeçar na terça-feira (23) uma nova busca por possíveis restos mortais de Madeleine McCann, garotinha desaparecida em Portugal em meados de 2007. A informação é do portal DailyStar e foi divulgada nesta segunda-feira (22).

Os oficiais, que viajarão até o país do desaparecimento da criança, vão concentrar recursos em um reservatório na região do Algarve. Os investigadores dizem acreditar que Christian Brueckner, atualmente preso, tenha frequentado a área.

Christian, apesar de não ter sido acusado formalmente, é um dos principais suspeitos do caso. O homem está detido desde o ano passado ao ser condenado por estupro. O homem também enfrenta outras acusações por crimes sexuais no Algarve, contra mulheres e crianças.

A nova teoria dos investigadores é que a menina nunca tenha deixado o país, como consideravam antes, e que, além disso, Madeleine esteja morta e enterrada na região há anos. A nova busca recomeçará amanhã com as estradas que cruzam a área fechadas pela polícia portuguesa, nos arredores da cidade de Silves.

Além das estradas, uma península com mais de 1,5 km de comprimento, que atinge o reservatório, também deve ser interditada. A última operação do tipo aconteceu em 2014 na Praia da Luz, também em Portugal. Desta vez, as escavações devem cobrir as florestas ao redor da grande barragem e reservatórios artificiais, incluindo as águas.

A ação será comandada pela polícia alemã, mas agentes portugueses e britânicos (Scotland Yard) devem oferecer suporte. Até agora, as autoridades envolvidas não lançaram nenhum comunicado oficial, e as informações vêm de testemunhas oculares e da família McCann.