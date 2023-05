Polícia Civil apreende adolescente envolvido em duplo homicídio de mulheres

Um adolescente envolvido no homicídio de duas mulheres em Sorriso foi apreendido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (30). O crime ocorreu em março deste ano e a investigação da Delegacia de Sorriso apontou a participação de quatro envolvidos no crime, dois adultos e dois adolescentes.

O adolescente será encaminhado para a unidade socioeducativa em Cáceres. O inquérito policial será concluído nos próximos dias. Um adulto foi preso e outro adolescente apreendido anteriormente. Um quartoo envolvido é procurado pela Polícia Civil.

Os corpos de Célia Macena dos Santos, de 34 anos e Maria José Ferreira da Silva, de 45 anos foram encontrados na tarde do dia 23 de março, próximo ao Rio Lira. As vítimas estavam com as mãos amarradas e ambas apresentavam diversas perfurações de arma de fogo na cabeça, braços e tronco. Próximo aos corpos foram localizados projéteis e estojos de calibre 9 mm, caracterizando se tratar de uma execução. Parentes das duas vítimas as reconheceram e mencionaram que seriam usuárias de entorpecentes e estavam desaparecidas desde o dia anterior.

Durante a investigação para apurar a autoria do duplo homicídio, a equipe da Delegacia de Sorriso chegou à identificação de dois adolescentes que teriam participado do crime. Foi instaurado um procedimento de ato infracional análogo a homicídio em relação aos menores de idade.

No decorrer da apuração, a Polícia Civil em Sorriso identificou outros dois adultos como autores do crime – Amilton Deoclides Volff, conhecido como ‘Gaspar’ e Fernando Santo da Silva, conhecido como ‘Titio’. Ambos tiveram as prisões temporárias decretadas. Amilton Volff foi preso em Sorriso e Fernando ainda é procurado.

Informações que possam levar ao paradeiro do procurado podem ser passadas ao disque denúncia da Polícia Civil, pelo 197, ou aos números da Delegacia de Sorriso: (66) 99623-3029 e (65) 99632-3180. O sigilo nas informações é absoluto.