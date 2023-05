Polícia Civil cumpre sete mandados contra envolvidos em sequestro e extorsão de empresário

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Gerência de Combate ao Organizado (GCCO), deflagrou nesta quinta-feira (25.05) a primeira fase da Operação Cupiditas para cumprimento de sete mandados judiciais de prisão e de buscas contra envolvidos no sequestro de um empresário em Várzea Grande.

As investigações da GCCO tiveram início na primeira quinzena deste mês para apurar o crime de extorsão mediante sequestro de um empresário de 41 anos, ocorrido no dia sete de maio.

A vítima foi levada de sua residência, junto com a esposa, que depois foi liberada. O cativeiro era uma casa no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande, onde a vítima foi torturada pelos criminosos, que exigiam da família a quantia de 2 milhões de reais como pagamento.

A GCCO efetuou investigações ininterruptas a fim de preservar a integridade física da vítima, que foi localizada no dia 09 de maio. Um dos suspeitos que foi encontrado no cativeiro, Daniel Vitor Conde da Cruz, de 37 anos, entrou em confronto com policiais militares e foi a óbito no Pronto-Socorro municipal.

A vítima foi encontrada com mãos e pés amarrados, vendada e amordaçada. Nos fundos da casa foi aberta uma cova, onde os criminosos torturavam a vítima dizendo que ali iam enterrá-la.

A GCCO prossegue na investigação para identificar outros envolvidos, sendo que a primeira fase da operação cumpre dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

O cumprimento das ordens judiciais em Cuiabá e Várzea Grande conta com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Cupiditas significa ganância ou avareza em latim.