Polícia Civil prende autores de tentativa de homicídio em menos de 24 horas após o crime

Uma tentativa de homicídio cometida contra um jovem de 19 anos, ocorrida no município de Canabrava do Norte, foi rapidamente esclarecida pela Polícia Civil, na quinta-feira (25.05), com a prisão de dois dos suspeitos menos de 24 horas após o crime.

O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (24), em uma chácara às margens da MT-412, onde a vítima foi encontrada com um corte de faca no pescoço e uma perfuração nas costas. A vítima foi socorrida pela equipe do Centro de Saúde Milton Gonçalves Dias, sendo posteriormente transferida para a cidade de Confresa, devido á gravidade dos ferimentos.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe de policiais civis da Delegacia de Terra Nova do Norte iniciou as investigações, diligenciando até Canabrava do Norte para o levantamento de dados, ocasião em que conseguiram identificar e prender os suspeitos e apreender uma porção grande de maconha.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Terra Nova do Norte, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante pela tentativa de homicídio, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.