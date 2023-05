Polícia Civil prende fornecedor de produtos e medicamentos falsificados

A Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes (DEEF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (09.05), na Capital, um falsificador de medicamentos e produtos terapêuticos vendidos em academias da cidade.

Durante a investigação, a delegacia especializada obteve informações de que o homem de 38 anos adquiria insumos e subprodutos químicos, sem comprovação de procedência, e falsificava produtos e medicamentos de uso controlado, sem qualquer autorização sanitária. Os produtos eram comercializados, oferecendo-os e comercializando a várias pessoas.

Com as informações coletadas, foi feita representação por mandado de busca e apreensão, cumprido nesta terça-feira.

Durante as diligências, os policiais civis apreenderam em uma casa, no bairro Lixeira, rótulos, embalagens e produtos químicos sem procedência ou comprovação fiscal, demonstrando que o autuado se dedicava à falsificação de produtos para comercialização em academias de Cuiabá e região. A Vigilância Sanitária de Cuiabá esteve no local, após ser acionada pela Polícia Civil.

O investigado tem registros criminais da mesma natureza em outro estado. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de falsificar medicamentos e produtos terapêuticos, previsto no artigo 273 do Código Penal, delito considerado hediondo cuja pena é de 10 a 15 anos de reclusão.

Diante dos antecedentes do autuado e da reiteração de condutas criminosas, os delegados Marcio Moreno Vera e Marcelo Martins Torhacs ofereceram representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva.