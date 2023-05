Polícia Civil procura autores da execução de duas mulheres

A Delegacia da Polícia Civil de Sorriso procura os autores de um duplo homicídio qualificado, ocorrido em março deste ano, que vitimou duas mulheres.

Célia Macena dos Santos, de 34 anos e Maria José Ferreira da Silva, de 45 anos foram encontradas na tarde do dia 23 de março, próximo ao Rio Lira. Os corpos estavam com as mãos amarradas e ambas apresentavam diversas perfurações de arma de fogo na cabeça, braços e tronco. Próximo aos corpos foram localizados projeteis e estojos de calibre 9mm, caracterizando pela cena do crime se tratar de uma execução. Parentes das duas vítimas estiveram no local, as reconheceram e mencionaram que seriam usuárias de entorpecentes e estavam desaparecidas desde o dia anterior.

Durante a investigação para apurar a autoria do duplo homicídio, a equipe da Delegacia de Sorriso chegou à identificação de dois adolescentes que teriam participado do crime. Foi instaurado um procedimento de ato infracional análogo a homicídio em relação aos dois menores de idade. Um deles foi apreendido e outro está com mandado de internação decretado.

No decorrer da apuração, a Polícia Civil em Sorriso identificou outros dois adultos como autores do crime – Amilton Deoclides Volff, conhecido como ‘Gaspar’ e Fernando Santo da Silva, conhecido como ‘Titio’. Ambos estão com as prisões temporárias decretadas. Informações que possam levar ao paradeiro dos procurados podem ser passadas ao disque denúncia da Polícia Civil, pelo 197, ou aos números da Delegacia de Sorriso: (66) 99623-3029 e (65) 99632-3180. O sigilo nas informações é absoluto.