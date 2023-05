Polícia encontra corpo do ator Jeff Machado enterrado dentro de baú em quintal

O corpo do ator Jefferson Machado, de 44 anos, foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, zona oeste do Rio, na última segunda-feira (22). Ele estava desaparecido desde janeiro.

Segundo o advogado da família, o corpo tinha sinais de estrangulamento e foi identificado a partir do confronto de digitais. À Record TV Rio, Jairo Magalhães disse ainda que o cadáver tinha uma “linha” no pescoço.

“Ele estava com os braços amarrados por trás da cabeça e estava enterrado dentro de um baú que é bem parecido com os que tinham na própria casa dele”, disse.

Ainda de acordo com o advogado, a casa onde o corpo foi enterrado teria sido alugada por um amigo do ator que está sendo investigado pela DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros).

Jeff fez uma participação na superprodução Reis, da Record TV, como um filisteu. Ele estava desaparecido desde 27 de janeiro, quando foi visto pela última vez em Campo Grande.

Os familiares e amigos acionaram a polícia depois que perceberam que os oito cachorros de estimação do ator foram encontrados em situação de abandono. A família relatou que ele é muito apaixonado por animais e estranhou o fato de ele ter deixado os cães sozinhos.

Jeff é natural de Araranguá, no sul de Santa Catarina, mas morava no Rio de Janeiro há mais de 15 anos.