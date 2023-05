Polícia encontra evidências sobre desaparecimento de Madeleine McCann

As buscas realizadas pela polícia da Alemanha na região da represa de Arade, em Portugal, foram finalizadas nesta sexta-feira (26). Os materiais encontrados no local serão agora encaminhados para análise.

O desaparecimento da menina, que ocorreu em 2007, segue como um grande mistério. Ela estava em uma praia do litoral português com os pais quando nunca mais foi vista. O local onde as buscas foram feitas estão cerca de 200 quilômetros de distância do litoral.

As buscas foram retomadas depois que foram encontradas fotos da região com o principal suspeito, o alemão Christian B, que está preso por abusar de crianças e estuprar uma mulher. Ele nega envolvimento.

A polícia investiga o caso há 16 anos ainda não sabe se Madeleine está desaparecida, porém com vida, ou foi morta na época.