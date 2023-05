Polícia prende dupla que perseguiu e matou ex-detento com cerca de 9 tiros em Rondonópolis

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu nesta quarta-feira (10.05), em Rondonópolis, nove mandados judiciais como parte da investigação que apura um assassinato ocorrido na rodoviária do município, no início de abril.

As ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão foram cumpridas pelas equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis, com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos.

Na tarde do dia 08 de abril, Wemerson Moreira da Silva, de 27 anos, foi alvejado dentro do terminal rodoviário de Rondonópolis enquanto aguardava um ônibus para o estado de São Paulo. Ele havia recém-saído da Penitenciária da Mata Grande, quando um suspeito foi em sua direção e passou a efetuar os disparos, na área aberta, onde havia várias pessoas. A vítima ainda conseguiu correr por alguns quarteirões, no entanto foi novamente surpreendida pelo atirador e foi morta sem que tivesse qualquer chance de defesa.

Apuração

As investigações tiveram início imediatamente após o registro do crime. A equipe de investigação da DHPP identificou o atirador e outros dois suspeitos que conduziram os veículos utilizados na ação criminosa.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária dos três investigados e ainda por mandados de busca e apreensão em seis residências.

Os mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira e resultou na prisão temporária de dois dos envolvidos diretamente no homicídio. F.A.B, de 27 anos e L.R.E, de 35 anos foram presos no bairro Pedra 90. Contra L.R.E., os policiais localizaram um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de roubo e furto ocorridos em Rondonópolis.

Durante as buscas na residência dos criminosos foram localizadas porções de pasta base de cocaína e maconha e ambos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Na casa foram localizadas camisas idênticas às utilizadas pelos autores do homicídio.

Um terceiro envolvido no homicídio é considerado foragido, pois não foi localizado até o momento.

Também no Pedra 90, um casal foi alvo de busca domiciliar. Com D.P.D.S., de 30 anos e B.V.O.S, de 31 foram localizadas porções de maconha e cocaína e R$ 3.900,00. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

O delegado João Paulo Praisner comentou que, conforme o que foi apurado na investigação, tudo indica que a vítima foi morta por determinação de uma facção criminosa.