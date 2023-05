Polícia prende suspeito de render mãe e filho e roubar casa em Rondonópolis

Um jovem de 20 anos suspeito de render mãe e filho e roubar uma casa no bairro Jardim Atlântico foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Juscelino Farias, em Rondonópolis (MT).

O suspeito não identificou o paradeiro dos demais envolvidos e nem da arma de fogo utilizada no roubo. Ele recebeu então voz de prisão e foi conduzido para Delegacia para as providências cabíveis.

O CRIME

Uma casa foi invadida e roubada no bairro Jardim Atlântico, na noite deste domingo (7), em Rondonópolis (MT). Mãe e filho foram rendidos.

Uma das vítimas disse que o portão da casa estava trancado, quando foi abordada por dois jovens onde um deles estava com uma arma de fogo. Os suspeitos entraram na casa com a vítima fazendo ameaças o tempo todo com a arma de fogo pedindo os cartões com as chaves pix.

Os suspeitos pegaram um dos cartões e realizaram um pix no valor de R$ 90,00 na conta de uma jovem de 19 anos. Em seguida pegaram a chave da moto da vítima, as chaves da casa e fugiram a pé sentido ao Residencial Paraíso. Alguns minutos depois eles fizeram uma compra no valor de R$ 14,00 em um estabelecimento.

Através de informações da Agência Regional de Inteligência (ARI), os policiais conseguiram chegar até a mulher que recebeu o pix. Ela disse aos policiais que quem está monitorando a conta dela é o esposo.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia.